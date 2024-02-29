Школу лидерского уровня начнут строить в Нижегородской области в 2024 году

По словам главы государства, до 2030 года в России появится 12 таких школ.



«Наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ. Строительство первой образовательной школы лидерского уровня начнем уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях», — сказал президент.



Речь идет о Школе имени Негина с пансионом для одаренных детей на Бору, подтвердили «Ъ-Приволжье» в правительстве региона. Учреждение будет рассчитано на 800 учеников, под его строительство выделили участок площадью 8,3 га. На создание школы в бюджете региона заложено 4 млрд руб. на 2024−2025 годы.



Евгений Негин — советский и российский ученый-физик, доктор технических наук, который родился на Бору, учился в Горьком и почти полвека проработал в ядерном центре в Сарове, в том числе директором и главным конструктором.



Елена Ковалева.