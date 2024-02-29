Участники СВО получат земельные участки в Левшино

На заседании комиссии по землепользованию и застройке 29 февраля стало известно, где расположены участки, которые планируется выделять бойцам СВО. По данным «Ъ-Прикамье», власти определили под эти цели территории в районе пересечения улиц Гомельской и Адмирала Старикова в микрорайоне Левшино.
Участок площадью 13,32 га планируют разделить на множество для дальнейшей застройки. Эти земли предназначаются не только для участков СВО, но и для многодетных семей. На данный момент на территории немало аварийного жилья: его собираются снести.
Напомним, что закон о бесплатных землях для участников СВО из Прикамья вступил в силу в этом году. Главным условием для получения участка является наличие ордена за участие в спецоперации или звания Героя России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.