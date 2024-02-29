«Сарматы», маткапитал, ЕГЭ и новая элита. Главное из послания Путина

Российский президент вновь заявил, что Россия готова к переговорам с США по стратегической стабильности. Однако, по его словам, вести эти переговоры Москва будет только на основе учета своих интересов. Российскую сторону не устраивает декларируемый Вашингтоном подход, согласно которому, США готовы вести переговоры только по интересующим их вопросам, сказал он. «А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. Как они сами говорят, business as usual (“дела как обычно”). Там они будут стремиться нанести нам поражение. Но так, безусловно, им не пойдет», — сказал президент.