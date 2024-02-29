«Сарматы», маткапитал, ЕГЭ и новая элита. Главное из послания Путина

Новые меры социальной поддержки и борьба с бедностью
Одной из главных проблем России остается проблема бедности, сказал Владимир Путин. Сейчас, привел он данные, в бедности живет более 9% населения страны и более 30% многодетных семей. Нужно, чтобы к 2030 году уровень бедности стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем вдвое, заявил он.
В ходе послания он анонсировал несколько мер поддержки малоимущих. Так минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен увеличиться с нынешних 19,2 тыс. руб. до 35 тыс. руб.
Поддержать семьи должно увеличение налоговых вычетов. Путин предложил увеличить в два раза — до 2 800 руб. в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 000 руб. в месяц — на третьего и каждого последующего ребенка. Будет увеличен размер годового дохода, на который распространяется такой вычет, — с 350 тыс. до 450 тыс. в год.
Он объявил еще несколько мер поддержки семей — продление до 2030 года действия программы материнского капитала (по существующим нормам программа действует до 2026 года), и продление до этого же срока программы семейной ипотеки. Программа семейной ипотеки действует с 2018 года, по плану она должна была завершиться к 1 июля 2024 года.
В целом в ближайшие шесть лет Россия должна добиться устойчивого роста рождаемости, сказал Путин. По предварительным данным Росстата, в 2023 году был установлен антирекорд — в стране родились 1,265 млн детей — это самый низкий показатель за последние 23 года.
Также Путин анонсировал введение налогового вычета для сдавших нормы ГТО и тех, кто регулярно проходит диспансеризацию. По словам Путин, получить вычет они смогут с 2025 года.
Регионам спишут долги
Президент предложил снизить долговую нагрузку регионов и списать им две трети задолженности по бюджетным кредитам. «Это позволит им сохранить порядка 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год», — пояснил Путин. Он добавил, что сэкономленные средства должны быть «окрашены»: регионам необходимо будет направлять их на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
Путин также напомнил, что в текущем году регионы начнут гасить долги по программе инфраструктурных бюджетных кредитов, которая действует с 2021 года. «Средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов», — добавил он. В целом с 2025 года предлагается наращивать портфель таких кредитов регионам не менее, чем на 250 млрд руб. ежегодно.
Президент предложил продлить на шесть лет действие индивидуальных программ социально-экономического развития, которые сейчас реализуют десять регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.
Налоги и амнистия бизнеса
Путин поручил правительству проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов при условии, что такие компании и в будущем откажутся от такого искусственного дробления. Он обещал, что для таких компаний не будет «никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет».
Говоря о действующем налоговом режиме, Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого личные и корпоративные доходы выше.
«Необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями, есть законодательные инициативы по этому вопросу. Будем работать и с бизнесом», — сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Новые национальные проекты
В ходе послания Владимир Путин сообщил о запуске пяти новых национальных проектов:
— Национальный проект «Семья» призван повысить уровень рождаемости в стране. В рамках проекта регионам, где уровень рождаемости ниже среднего, до 2030 года будет направлено не менее 75 млрд руб. До 2030 года будет продлена программа семейной ипотеки.
— Цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни в России с нынешних 73 до 78 лет.
— Национальный проект «Молодежь России», по словам Путина, это «проект о будущем, для будущего нашей страны». В ходе послания Путин рассказал, что в рамках этого нацпроекта будет оказана поддержка учителям и наставникам. Так президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в 5 тыс. рублей в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах, также будут увеличены выплаты отдельным категориям классных руководителей.
— Национальный проект «Кадры», о котором также объявил Путин, направлен на укрепление связки всех уровней образования — от школы до вуза.
— Национальный проект «Экономика данных» призван сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На его реализацию будет направленно не менее 700 млрд. рублей.
Выступление с посланием Федеральному собранию — конституционная обязанность главы государства (согласно ст. 84 российской Конституции он должен выступать с ним ежегодно). В 2023 году Путин обратился к парламенту 21 февраля, тогда он объявил о приостановке договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), мерах поддержки участников военной операции и призвал бизнесменов «быть со своей родиной». В 2022 году, в год начала специальной военной операции на Украине, Путин с посланием не выступал. Он объяснил это очень большой «динамикой событий», из-за которой «сложновато было зафиксировать» ее результаты.
Новая элита вместо «набивших карманы в 90-е»
Назвав «подлинной настоящей элитой» «тружеников и воинов», которые своим делом доказали преданность стране, а не тех, кто набил карманы в 90-х«, президент анонсировал для ветеранов и участников военной операции новую кадровую программу “Время героев”.
Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Заявление они смогут подать 1 марта, учеба начнется в ближайшие месяцы. Наставниками в новой кадровой программе станут руководители правительства, представители администрации президента, федеральных министерств, главы регионов и крупнейших компаний. В дальнейшем планируется запуск управленческих курсов в РАНХиГС для тех же категорий граждан.
Помимо этого, ветераны и участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах России, заявил президент.
Новые инфраструктурные проекты
В стране продолжится модернизация ЖКХ, пообещал Путин. До 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 трлн рублей.
Будет расширена программа газификации так, чтобы подключить к газоснабжению дома в садовых товариществах.
В ближайшие шесть лет правительство должно продолжить обновление транспортной инфраструктуры.
Правительству президент поручил предоставить схему финансирования трассы, которая позволит активно развиваться Черноморскому побережью.
На цифровую модернизацию, по словам главы государства, необходимо выделить 116 млрд рублей на развитие спутниковой группировки для повышения доступности к высокоскоростному интернету в отдаленных районах страны.
Пересдача ЕГЭ и деньги на образование
Напомнив, что механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в обществе до сих пор вызывает споры, Путин предложил давать выпускникам школ второй шанс и позволить по выбору ученика пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах.
«Кинжалы» и «Цирконы»
Первую часть послания президент посвятил отношениям со странами Запада и принятым мерам по защите страны. По специальной военной операции президент высказался кратко, заявив, что ее цели будут выполнены, а российские военные «прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают».
Добиться этого у стран Запада не получится, заявил он, в том числе из-за новых вооружений, которые уже встали на вооружение и были использованы.
«В состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы», — сказал Путин. Он сообщил, что на боевом дежурстве находятся (и уже применялся) гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные комплексы «Пересвет». Также в бою уже был использован ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», а скоро Россия планирует продемонстрировать в районах базирования на боевом дежурстве первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат».
Что это за вооружения
Гиперзвуковая ракета «Циркон» разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). В послании 2019 года президент говорил, что ракета из состава комплекса «Циркон» способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км.
«Кинжал» — это авиационный ракетный комплекс, способный поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты).
Помимо уже поставленных на дежурство новых вооружений, завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», сообщил Путин.
Российский президент вновь заявил, что Россия готова к переговорам с США по стратегической стабильности. Однако, по его словам, вести эти переговоры Москва будет только на основе учета своих интересов. Российскую сторону не устраивает декларируемый Вашингтоном подход, согласно которому, США готовы вести переговоры только по интересующим их вопросам, сказал он. «А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. Как они сами говорят, business as usual (“дела как обычно”). Там они будут стремиться нанести нам поражение. Но так, безусловно, им не пойдет», — сказал президент.
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