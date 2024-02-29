Путин: на модернизацию ЖКХ направят 4,5 трлн рублей до 2030 года

«За 16 лет 1 млн 730 тыс. человек переехали в новое жилье. Важно не снижать такую динамику», — сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию. Он поручил правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.
Глава государства также сообщил о продлении проекта «Чистая вода», который призван обеспечить граждан качественной питьевой водой. «Для многих наших городов и поселений эта проблема чрезвычайно актуальна», — сказал президент.
Президент заявил о планах обеспечить газом Якутию, Бурятию, Карелию, Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурскую, Мурманскую области, Еврейский автономный округ и Красноярск. «Также с помощью СПГ обеспечим Камчатский край и некоторые другие районы России», — сказал Владимир Путин. Это, по мнению главы государства, позволит расширить программу социальной газификации.
Также жители отдаленных северных и дальневосточных территорий, к которым пока не довести сеть газа, получат меры государственной поддержки. «В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. На эти цели направим дополнительно порядка 32 млрд руб.», — подытожил глава государства.
В начале 2024 года в российских городах были зафиксированы массовые аварии на теплосетях ЖКХ. В частности, без тепла остались жители подмосковных городов, а также Липецка, Находки, Энгельса, Владивостока. Ситуацию с отключением тепла в подмосковном Подольске взял под личный контроль Владимир Путин. На первом пленарном заседании Госдумы в весеннюю сессию спикер Вячеслав Володин сказал, что один из способов решения проблемы — перевод теплосетей в госсобственность. В Госдуме по данной проблеме была собрана рабочая группа.
Александра Горошилова