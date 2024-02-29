Путин: на модернизацию ЖКХ направят 4,5 трлн рублей до 2030 года

В начале 2024 года в российских городах были зафиксированы массовые аварии на теплосетях ЖКХ. В частности, без тепла остались жители подмосковных городов, а также Липецка, Находки, Энгельса, Владивостока. Ситуацию с отключением тепла в подмосковном Подольске взял под личный контроль Владимир Путин. На первом пленарном заседании Госдумы в весеннюю сессию спикер Вячеслав Володин сказал, что один из способов решения проблемы — перевод теплосетей в госсобственность. В Госдуме по данной проблеме была собрана рабочая группа.