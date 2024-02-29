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Путин: на модернизацию ЖКХ направят 4,5 трлн рублей до 2030 года

Владимир Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья. На поддержку развития муниципалитетов направят 120 млрд руб. Более 4,5 трлн руб. государством и частными компаниями будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ.
Источник: Freepik

«За 16 лет 1 млн 730 тыс. человек переехали в новое жилье. Важно не снижать такую динамику», — сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию. Он поручил правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

Владимир Путин сообщил о намерении наращивать темпы модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели до 2030 года государством и частным бизнесом будет направлено более 4,5 трлн руб.

Глава государства также сообщил о продлении проекта «Чистая вода», который призван обеспечить граждан качественной питьевой водой. «Для многих наших городов и поселений эта проблема чрезвычайно актуальна», — сказал президент.

Президент заявил о планах обеспечить газом Якутию, Бурятию, Карелию, Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурскую, Мурманскую области, Еврейский автономный округ и Красноярск. «Также с помощью СПГ обеспечим Камчатский край и некоторые другие районы России», — сказал Владимир Путин. Это, по мнению главы государства, позволит расширить программу социальной газификации.

Президент обратил внимание, что соцпрограмма не распространяется на садовые товарищества, и призвал решить эту проблему.

Также жители отдаленных северных и дальневосточных территорий, к которым пока не довести сеть газа, получат меры государственной поддержки. «В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. На эти цели направим дополнительно порядка 32 млрд руб.», — подытожил глава государства.

В начале 2024 года в российских городах были зафиксированы массовые аварии на теплосетях ЖКХ. В частности, без тепла остались жители подмосковных городов, а также Липецка, Находки, Энгельса, Владивостока. Ситуацию с отключением тепла в подмосковном Подольске взял под личный контроль Владимир Путин. На первом пленарном заседании Госдумы в весеннюю сессию спикер Вячеслав Володин сказал, что один из способов решения проблемы — перевод теплосетей в госсобственность. В Госдуме по данной проблеме была собрана рабочая группа.

Александра Горошилова

Путин Владимир
ЖКХ
нацпроекты