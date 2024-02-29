Путин призвал списать часть долгов российских регионов

Необходимо снизить долговую нагрузку российских регионов путем списания двух третей их задолженности по бюджетным кредитам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Предлагается снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это позволит регионам сэкономить около 200 миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Эти средства могут быть направлены на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов в регионах, заключил Путин.