Путин призвал списать часть долгов российских регионов

«Предлагается снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это позволит регионам сэкономить около 200 миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Эти средства могут быть направлены на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов в регионах, заключил Путин.