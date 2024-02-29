Путин поручил списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам

Напомним, что в 2021 году Нижегородская область стала одним из первых регионов страны для получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Так, на средства таких кредитов в Нижнем Новгороде строятся новые станции метро, идет развитие агломерации, в рамках которого строятся новые жилые дома и создаются новые рабочие места, а также обновляется исторический центр города.