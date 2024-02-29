Владимир Путин поручил списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам. Об этом сообщил президент России в своем послании к Федеральному собранию 29 февраля.
Такая мера позволит субъектам России сэкономить до 200 млрд рублей в год для инвестиций. Это коснется периода с 2025 по 2028 год.
Средства, которые регионы возвращают в федеральный бюджет по таким кредитам, предлагается вновь направлять на развитие субъектов. Благодаря этому они смогут стать более экономически самодостаточными — такую цель поставил Путин к 2030 году.
Напомним, что в 2021 году Нижегородская область стала одним из первых регионов страны для получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Так, на средства таких кредитов в Нижнем Новгороде строятся новые станции метро, идет развитие агломерации, в рамках которого строятся новые жилые дома и создаются новые рабочие места, а также обновляется исторический центр города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Сберегательный сертификат» предложил запустить Владимир Путин.