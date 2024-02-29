Владимир Путин: регионам спишут две трети бюджетных кредитов

Российским регионам спишут до двух третей бюджетных кредитов. Такое сенсационное заявление во время своего послания парламенту сделал Президент Владимир Владимирович Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит им сохранить более 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Эти средства необходим направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, — сказал глава государства.
Напомним, по поручению Президента регионам, в том числе и Хабаровскому краю, кредиты коммерческим банкам под высокие проценты удалось заменить на бюджетные со щадящими условиями. Коммерческим банкам Хабаровским край в настоящее время не должен ни копейки. А теперь ещё и сократятся долги даже по этим бюджетным кредитам, что благотворно отразится на развитии территорий..