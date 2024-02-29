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Владимир Путин: регионам спишут две трети бюджетных кредитов

Эта мера поддержки позволит территориям направить сотни миллиардов рублей на развитие.
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Российским регионам спишут до двух третей бюджетных кредитов. Такое сенсационное заявление во время своего послания парламенту сделал Президент Владимир Владимирович Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит им сохранить более 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Эти средства необходим направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, — сказал глава государства.

Напомним, по поручению Президента регионам, в том числе и Хабаровскому краю, кредиты коммерческим банкам под высокие проценты удалось заменить на бюджетные со щадящими условиями. Коммерческим банкам Хабаровским край в настоящее время не должен ни копейки. А теперь ещё и сократятся долги даже по этим бюджетным кредитам, что благотворно отразится на развитии территорий..

Путин Владимир