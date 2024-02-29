Владимир Путин: регионам спишут две трети бюджетных кредитов

Напомним, по поручению Президента регионам, в том числе и Хабаровскому краю, кредиты коммерческим банкам под высокие проценты удалось заменить на бюджетные со щадящими условиями. Коммерческим банкам Хабаровским край в настоящее время не должен ни копейки. А теперь ещё и сократятся долги даже по этим бюджетным кредитам, что благотворно отразится на развитии территорий..