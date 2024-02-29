30
Владимир Путин заявил о газификации Красноярского края до 2030 года. Эту тему он упомянул во время своего послания Федеральному собранию.
— Отдельная тема — газификация. В планах обеспечить этим экологичным топливом города и районы Якутии, Хабаровского, Забайкальского, Приморского крае, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии и такой крупный город России, как Красноярск.
Напомним, в столице региона газ должен появится к 2028 году. Об этом ранее говорил и сам президент, и вице-премьер Александр Новак. Осенью прошлого года стало известно, что компания «Газпром» начала изыскательные работы по прокладке газопровода.