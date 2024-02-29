Владимир Путин поручил обеспечить развитие портов в Хабаровском крае

«В свое время мы, извините за моветон, “зевнули”, но теперь должны наверстать и наверстаем. До 2030 года пропускная способность этих желеных дорог вырастет со 173 до 210 млн тонн в год», — заявил Владимир Путин.



Одновременно с железными дорогами, акцентировал Президент, развитие должны получить порты Ванино и Советская Гавань: одновременная модернизация железнодорожной и портовой инфрастуктуры позволит нарастить экспорт продукции в страны АТР.