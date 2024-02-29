Для ветеранов и участников СВО запустят кадровую программу «Время героев»

Президент добавил, что именно участники спецоперации должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты. Он подчеркнул, что именно такие люди выходят на передний план в переломные моменты истории и берут на себя ответственность, и им можно передать в будущем и доверить Россию.