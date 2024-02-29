Для ветеранов и участников СВО запустят кадровую программу «Время героев»

Как подчеркнул глава государства, участниками программы должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой кадровой программе. Как уточнил президент, нужно предусмотреть для них возможность подать заявку на участие и дать им выезжать на очные занятия.
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«Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах», — указал президент.
Также участники спецоперации, желающие продолжить военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, училища и военные академии, добавил Путин.
Президент добавил, что именно участники спецоперации должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты. Он подчеркнул, что именно такие люди выходят на передний план в переломные моменты истории и берут на себя ответственность, и им можно передать в будущем и доверить Россию.