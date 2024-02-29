Что за предприятия похвалил Путин в послании Федеральному Собранию?

Тайшетский алюминиевый завод находится в Иркутской области, он был открыт в 2021 году. Его производственная мощность — 428,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Это одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России. Завод выпускает более 80 видов продукции, в том числе — инновационные сплавы, которые используют в автомобильной и авиационной промышленности.