Что за предприятия похвалил Путин в послании Федеральному Собранию?

Это одни из крупнейших предприятий в России, расположены в Иркутской области и в Забайкалье.
В Послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года Владимир Путин отметил, что в стране открываются новые предприятия, есть среди них и настоящие промышленные гиганты, такие как Тайшетский алюминиевый завод и горно-металлургический комбинат «Удокан».
Тайшетский алюминиевый завод.
Тайшетский алюминиевый завод находится в Иркутской области, он был открыт в 2021 году. Его производственная мощность — 428,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Это одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России. Завод выпускает более 80 видов продукции, в том числе — инновационные сплавы, которые используют в автомобильной и авиационной промышленности.
Строить предприятие начали в 2007 году. Площадка было выбрана таким образом, чтобы минимизировать влияние предприятия на экологию региона. Завод оборудован современными системами сухой очистки газов, эффективность улавливания газов — более 98,5%. Технология позволит максимально снизить влияние производства на окружающую среду.
Тайшетский алюминиевый завод — это также три тысячи новых рабочих мест, новые многоэтажные дома, школы, детские сады и лечебные учреждения. В настоящее время рассматривается возможность строительства железнодорожного пути от завода до станции Тайшет.
Горно-металлургический комбинат «Удокан».
Компания «Удоканская медь» была создана в 2008 году. Она занимается освоением Удоканского месторождения меди в Забайкалье. Это крупнейшее медное месторождение в России и одно из крупнейших неразработанных в мире. Ресурсы — свыше 26 млн тонн меди.
К строительству промышленного гиганта приступили в 2019 году. Производительность комбината составит до 15 млн тонн руды в год с выпуском 150 тыс. тонн меди.
12 сентября 2023 года во время Восточного экономического форума состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» — на предприятии получили первый медный концентрат. В мероприятии в режиме ВКС из Владивостока принимал участие президент России Владимир Путин.
Запуск второй очереди запланирован на 2028 год, её производительность составит 24 −28 млн тонн руды в год. Первая и вторая очереди обеспечат переработку до 50 млн тонн руды и производство около 450 тыс. тонн меди.