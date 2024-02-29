Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Основную часть послания заняли вопросы внутренней социально-экономической политики. Озвученные президентом цели в данной сфере ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.
В ходе обращения Путин также сообщил о запуске новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», а также «Экономика Данных». Среди прочего глава государства поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему Россию, а также подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.
Во время своего послания глава государства неоднократно обращался к теме спецоперации по защите Донбасса и вопросам поддержки российских военнослужащих. Обращение к Федеральному собранию российский лидер прервал минутой молчания в память о погибших участниках спецоперации, а завершил словами благодарности к военнослужащим.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятии присутствовали члены Совфеда, депутаты Госдумы, главы ведомств, политические деятели и участники спецоперации по защите Донбасса. Текущее послание стало 29-м в истории современной России.