Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

В ходе обращения Путин также сообщил о запуске новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», а также «Экономика Данных». Среди прочего глава государства поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему Россию, а также подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.