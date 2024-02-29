Токаев назвал главную задачу Головкина в новой должности

29 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового президента Национального олимпийского комитета (НОК) РК — им несколько дней назад стал Геннадий Головкин. В ходе встречи президент обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе комитета, сообщает Zakon.kz.