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Токаев назвал главную задачу Головкина в новой должности

29 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового президента Национального олимпийского комитета (НОК) РК — им несколько дней назад стал Геннадий Головкин. В ходе встречи президент обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе комитета, сообщает Zakon.kz.
Источник: akorda.kz

Прежде всего, как следует из сайта Акорды, президент подчеркнул важность укрепления доверительных и эффективных отношений в рамках Международного олимпийского комитета (МОК).

«Касым-Жомарт Токаев отметил большую ответственность, связанную с подготовкой спортсменов национальных сборных к предстоящим XXXIII летним Олимпийским играм. Важной задачей глава государства назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже».

говорится в сообщении.

Глава государства считает необходимым обеспечить спортсменам максимально благоприятные условия для самореализации и искоренить негативные явления, которые подрывают основу отечественного спорта.

По словам Касым-Жомарта Токаева, следует обеспечить справедливость в отборе в ряды национальной сборной.

В завершение встречи президент выразил уверенность в том, что профессионализм и большой опыт Геннадия Головкина будут способствовать эффективному решению актуальных проблем развития олимпийских видов спорта в стране.

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