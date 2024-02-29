Токаев назвал главную задачу Головкина в новой должности

Прежде всего, как следует из сайта Акорды, президент подчеркнул важность укрепления доверительных и эффективных отношений в рамках Международного олимпийского комитета (МОК).
«Касым-Жомарт Токаев отметил большую ответственность, связанную с подготовкой спортсменов национальных сборных к предстоящим XXXIII летним Олимпийским играм. Важной задачей глава государства назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже».
Глава государства считает необходимым обеспечить спортсменам максимально благоприятные условия для самореализации и искоренить негативные явления, которые подрывают основу отечественного спорта.
В завершение встречи президент выразил уверенность в том, что профессионализм и большой опыт Геннадия Головкина будут способствовать эффективному решению актуальных проблем развития олимпийских видов спорта в стране.
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