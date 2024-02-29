Ветеранов СВО начнут готовить к работе губернаторами, гендиректорами и педагогами

«Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия. С 1 марта ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сражаются, смогут подать заявление в специальную кадровую программу обучения “Время героев”», — заявил Путин в своем послании Федеральному собранию.