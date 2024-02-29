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Ветеранов СВО начнут готовить к работе губернаторами, гендиректорами и педагогами

Участников специальной военной операции начнут готовить к работе на госслужбе, в крупном бизнесе и сфере образования. С 1 марта для них заработает специальная кадровая программа «Время героев», объявил президент РФ Владимир Путин.
Источник: AP 2023

«Герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия. С 1 марта ветераны СВО, солдаты и офицеры, которые сражаются, смогут подать заявление в специальную кадровую программу обучения “Время героев”», — заявил Путин в своем послании Федеральному собранию.

Президент раскрыл, что по своему принципу «Время героев» напоминает проекты «Школа губернаторов» и «Лидеры России». Слушателей программы будут готовить действующие госслужащие и топ-менеджеры. Участников спецоперации Путин назвал «настоящей элитой» страны.

Путин Владимир