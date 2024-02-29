Пять новых нацпроектов появятся в России в 2024 году

Пять новых национальных проектов запустил в России Владимир Путин. Об этом стало известно во время послания президента страны Федеральному собранию 29 февраля.
Самым первым глава государства объявил проект «Семья», направленный на поддержку института семьи в России. В рамках этой программы регионы, где уровень рождаемости ниже среднероссийских, получат дополнительные средства на реализацию программ повышения рождаемости. На эти цели направят не менее 75 млрд рублей до 2030 года.
Следующим стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», нацеленный на увеличение средней продолжительности жизни в России. Сейчас ее уровень составляет 73 года, а к 2030 году она должна составить 78 лет, а затем выйти на уровень 80+.
Также Владимир Путин заявил о запуске нацпроекта «Молодежь России». Со слов президента, это «проект о будущем и для будущего России». В рамках его работы будут построены образовательные школы лидерского уровня во всех федеральных округах, первый из которых появится в Нижегородской области.
Также вводится ежемесячная выплата в пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах. А для классных руководителей и кураторов групп в колледжах в малых городах с 1 марта вдвое увеличат выплату до 10 тысяч рублей.
Следующий национальный проект, объявленный президентом, — «Кадры». Его создали для подростков, которых должны стать профессионалами в экономике XXI века. Сам проект будет направлен на решение проблемы с нехваткой кадров.
Так, до 2028 года необходимо будет подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Таких специалистов будут готовить со школьной семьи: так, учащихся школ будут водить на экскурсии в цеха, заводские музеи и так далее.
Еще один, пятый, национальный проект получил название «Экономика данных». В его рамках планируется выделить 700 млрд рублей на создание цифровых платформ во всех сферах деятельности до 2030 года. Так государство намерено наращивать инвестиции в отечественные IT-системы и внедрение искусственного интеллекта.
«До конца года все национальные проекты должны быть утверждены и скоординированы между собой», — подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Путин поручил списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам.