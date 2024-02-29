Пять новых нацпроектов появятся в России в 2024 году

Также Владимир Путин заявил о запуске нацпроекта «Молодежь России». Со слов президента, это «проект о будущем и для будущего России». В рамках его работы будут построены образовательные школы лидерского уровня во всех федеральных округах, первый из которых появится в Нижегородской области.