Губернатор Иркутской области прокомментировал послание президента

«Много было сказано про участников СВО. Считаю этот блок очень важным. Наша задача сделать все, чтобы ребята комфортно обустраивали свою жизнь после возвращения. Чтобы мы использовали их бесценный опыт в воспитании подрастающего поколения. Мы в Иркутской области уже делаем шаги в этом направлении».