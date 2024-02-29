Губернатор Иркутской области прокомментировал послание президента

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Глава государства обратился к обеим палатам парламента сегодня, 29 февраля. Президент дал оценку положению дел в стране и обозначил направления внешней и внутренней политики. Особое внимание Президент уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
«Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев», — сказал Владимир Путин перед объявлением минуты молчания.
Глава государства призвал все органы власти и впредь делать всё для поддержки семей тех, кто защищает рубежи родины, и их родных.
«Много было сказано про участников СВО. Считаю этот блок очень важным. Наша задача сделать все, чтобы ребята комфортно обустраивали свою жизнь после возвращения. Чтобы мы использовали их бесценный опыт в воспитании подрастающего поколения. Мы в Иркутской области уже делаем шаги в этом направлении».
Перечень мер социальной поддержки, предоставляемых в Иркутской области участникам СВО и членам их семей, утвержден распоряжением губернатора Иркутской области от 6 февраля 2023 года № 338-р. В настоящее время в Приангарье действуют 39 мер социальной поддержки участников СВО и их семей — это, в частности, выплаты, льготы, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, медицинская, юридическая, психологическая помощь. Кроме того, в отдельных муниципалитетах установлены дополнительные меры поддержки.
Самыми востребованными видами помощи являются: бесплатное питание детей в школах, освобождение от платы в детских садах, единовременная выплата 200 тысяч рублей при заключении контракта на военную службу, обеспечение твердым топливом, единовременная выплата 10 тысяч рублей в связи с рождением ребенка, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, выплаты в связи с ранением, инвалидностью.
В декабре 2022 года в Иркутской области был открыт Центр сопровождения семей участников специальной военной операции, где помогают решить различные трудные жизненные ситуации и консультируют по вопросам соцподдержки. В муниципальных образованиях действуют пункты сопровождения семей участников СВО, в которых имеются кабинеты цифрового доступа, обеспечивающие предоставление услуг дистанционно.
Губернатор Иркутской области, правительство региона, главы муниципальных образований, депутаты Законодательного собрания Приангарья, депутаты дум регулярно проводят встречи с участниками СВО и их родственниками. Жители региона, общественные организации, представители бизнес-сообщества регулярно формируют адресные сборы гуманитарной помощи и направляют их в зону специальной военной операции.
С 1 июня 2023 года в филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Иркутской области поступило более семи тысяч обращений, оказано содействие в решении шести тысяч вопросов, остальные обращения находятся в работе. В Приангарье работает 41 социальный координатор.
«Работа по поддержке участников специальной военной операции, конечно, будет продолжена. Мы постоянно мониторим ситуацию, общаемся с самими ребятами, их семьями, выясняем, какая помощь требуется. Исходя из этих запросов, актуализируем перечень мер социальной поддержки. Это наш долг, ребята должны быть уверены, что их семьи не остаются без поддержки, пока мужчины защищают рубежи родины», — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Он также подчеркнул, что поставленные президентом задачи по социальной поддержке участников спецоперации, безусловно, будут выполнены. Губернатор призвал ветеранов боевых действий принять активное участие в специальной кадровой программе «Время героев», которую сегодня анонсировал Владимир Путин.