Кто до новенького: в Евпатории сменилось пять мэров за последнее десятилетие

Учителя — люди закаленные, испугать их чем-либо трудно, да и женщины — те еще бойцы. И в Евпаторию вернулся матриархат в лице директора 17-й средней школы Елены Демидовой. Она довела до ума реконструкцию набережной имени Терешковой, которую начали шесть лет тому назад при Андрее Филонове.