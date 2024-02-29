Кто до новенького: в Евпатории сменилось пять мэров за последнее десятилетие

В Евпатории произошли очередные кадровые перестановки — временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории стал Иван Просоедов.
36-летний чиновник раньше сидел в кресле первого замглавы курортного города.
Его предшественница Елена Демидова подала в отставку по собственному желанию. Причиной для такого решения, по словам главы республики Сергея Аксенова, стали семейные обстоятельства.
ЧТО СТАЛО С ПРЕДЫДУЩИМИ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМИ.
И.о. главы администрации Евпатории Марина Ведмецкая установила своеобразный антирекорд по чиновничьей живучести, продержавшись в должности с июня по сентябрь 2014 года, не оставив никаких ярких воспоминаний в памяти народной. Просто не успела.
Ее приемник Андрей Филонов, наоборот метит в «долгожители», просидев в кресле мэра больше четырех лет — с сентября 2014 по апрель 2019.
Андрея Филонова, который гордится своим внешним сходством с актером Дмитрием Харатьяном, можно причислить к разряду самых артистичных чиновников Крыма.
Он спустился с крыши в костюме трансформера, чтобы поиграть в бадминтон с крымским вице-премьером Виталием Нахлупиным.
Но к бочке меда прилагается традиционная ложка дегтя: Андрей Филонов променял кабинет градоначальника на тюремную камеру. Да и бывший партнер по бадминтону тоже попал за решетку.
Свято место пусто не бывает: у руля Евпатории встал Роман Тихончук. Он отдавал команды сотрудникам мэрии больше двух лет — с октября 2019 по февраль 2022. Держаться на плаву, по всей видимости, помогала спортивная закалка, все-таки президент футбольного клуба «Евпатория».
Но потом то ли скучно стало, то ли уровень самокритичности стал зашкаливать, а может, достали своими неблаговидными уголовными деяниями подчиненные, но футболист по доброй воле отказался от мэрства.
— Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Тяжела ты, шапка Мономаха. Возможно, этой популярной фразой объясняется нежелание врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутова стать полноценным мэром. Он командовал «парадом» с 30 апреля 2022 года, но не стал участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации.
— Александр Александрович был назначен на этот пост в непростое время и приложил усилия для решения многих проблем. Он продолжит работать в нашей команде, — заявил глава республики.
Учителя — люди закаленные, испугать их чем-либо трудно, да и женщины — те еще бойцы. И в Евпаторию вернулся матриархат в лице директора 17-й средней школы Елены Демидовой. Она довела до ума реконструкцию набережной имени Терешковой, которую начали шесть лет тому назад при Андрее Филонове.
Но по срокам мэрства педагог показала так себе результат — чуть больше года: с декабря 2022 по февраль 2024.