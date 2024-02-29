Путин напомнил о строительстве крупного курорта на Балтике, рассказывая о развитии внутреннего туризма

В рамках проекта «Пять морей» в Калининградской области появится курорт в Поваровке. Его проект представили на президиуме правкомиссии по туризму. Гостиничный комплекс будет рассчитан на 3 тысячи номеров. По мнению Алиханова, объект должен стать «дофаминовой фабрикой» и удвоить количество туристов в регион.