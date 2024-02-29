Путин напомнил о строительстве крупного курорта на Балтике, рассказывая о развитии внутреннего туризма

К 2030 году на побережье Балтики и еще четырёх морей появятся современные гостиничные комплексы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному cобранию в четверг, 29 февраля.
Круглогодичный курорт появится и на озере Байкал.
«Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта “Пять морей”. Современные гостиничные комплексы также появятся на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Чёрного и Японского морей. Только этот проект позволит увеличить внутренний туристический поток ещё на 10 млн человек в год».
К 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, «включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры».
В рамках проекта «Пять морей» в Калининградской области появится курорт в Поваровке. Его проект представили на президиуме правкомиссии по туризму. Гостиничный комплекс будет рассчитан на 3 тысячи номеров. По мнению Алиханова, объект должен стать «дофаминовой фабрикой» и удвоить количество туристов в регион.