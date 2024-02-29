Куйвашев: Средний Урал готов срочно выполнять установки президента

Напомним, что глава государства анонсировал окончание работ по продлению дороги на 2024 год. Куйвашев поблагодарил его за это и дал обещание выполнить все необходимые задачи.
«Отдельно отмечу и важность для Свердловской области — крупного индустриального центра страны — увеличения фонда развития промышленности. Заверяю, Свердловская область выстроит работу абсолютно по всем, озвученным Владимиром Владимировичем Путиным, направлениям», — сказал глава региона.
Чиновник также добавил, что в своём нынешнем послании президент затронул все сферы жизни страны, запустил очень востребованные нацпроекты и анонсировал целый ряд беспрецедентных мер соцподдержки. И выразил готовность незамедлительно начать работу над выполнением всех установок главы государства.