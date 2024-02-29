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Куйвашев: Средний Урал готов срочно выполнять установки президента

Свердловская область выполнит весь объём задач в рамках реализации проекта по продлению трассы М-12 до Екатеринбурга. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев после оглашения президентом России Владимиром Путиным ежегодного послания.

Напомним, что глава государства анонсировал окончание работ по продлению дороги на 2024 год. Куйвашев поблагодарил его за это и дал обещание выполнить все необходимые задачи.

«Отдельно отмечу и важность для Свердловской области — крупного индустриального центра страны — увеличения фонда развития промышленности. Заверяю, Свердловская область выстроит работу абсолютно по всем, озвученным Владимиром Владимировичем Путиным, направлениям», — сказал глава региона.

Чиновник также добавил, что в своём нынешнем послании президент затронул все сферы жизни страны, запустил очень востребованные нацпроекты и анонсировал целый ряд беспрецедентных мер соцподдержки. И выразил готовность незамедлительно начать работу над выполнением всех установок главы государства.