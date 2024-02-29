Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Полный текст

И всё, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации — они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжёлые испытания — они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжёлые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас — в условиях конфликта на Украине — то же самое происходит. А они думают, что для них это всё мультики какие-то.