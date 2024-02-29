На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты — Путин

«Современная безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал — здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт… Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта “Курорты пяти морей”, по которому современные гостиничные комплексы также появятся на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного, Японского морей. Только этот проект позволит увеличить внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год».
Кроме того, по его словам, к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, визит-центры. В целом по стране с учетом развития таких туристических объектов к 2030 году турпоток должен удвоиться и достигнуть 140 миллионов человек в год. При этом президент сделал акцент на важности сохранения экологии.
«Для поддержки гражданских инициатив в области экологии предлагаю учредить Фонд экологических и природоохранных проектов. Для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год. Продолжится работа и по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных. Предлагаю в этой связи подумать о создании сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных», — сказал российский лидер.