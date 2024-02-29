На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты — Путин

Кроме того, по его словам, к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, визит-центры. В целом по стране с учетом развития таких туристических объектов к 2030 году турпоток должен удвоиться и достигнуть 140 миллионов человек в год. При этом президент сделал акцент на важности сохранения экологии.