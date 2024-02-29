Владимир Путин объявил о старте кадровой программы «Время героев»

«С завтрашнего дня, 1 марта, ветераны спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы “Время героев”. Главное — это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества. Показали, что умеют вести за собой товарища», — сообщил глава государства.