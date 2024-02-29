Владимир Путин объявил о старте кадровой программы «Время героев»

Завтра, 1 марта, стартует заявочная кампания первой специальной кадровой программы «Время героев». Подать заявку на участие могут военнослужащие и ветераны СВО с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
«С завтрашнего дня, 1 марта, ветераны спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы “Время героев”. Главное — это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества. Показали, что умеют вести за собой товарища», — сообщил глава государства.
Образовательный процесс начнется в ближайшие месяцы, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.
Ветеранам и участникам спецоперации также будет предоставлена возможность в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих вузах страны.
«Участники спецоперации — и рядовые, и сержанты, и боевые офицеры — уже сегодня составляют костяк наших вооруженных сил. Безусловно, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетные продвижения по службе при приеме на командирские курсы училища и военные академии».
В дальнейшем подобные кадровые программы будут расширены, а также запущены курсы в РАНХиГС. Владимир Путин также подчеркнул о необходимости законодательно повысить статут академии.
Глава государства обратился к Министерству обороны, а также к командирам боевых соединений подержать инициативу бойцов и офицеров и предусмотреть для них возможность для подачи заявки на участие и дальнейшего командирования на очные занятия.