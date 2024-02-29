Путин поручил создать необходимую инфраструктуру на месте БЦБК и Усольехимпрома

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию напомнил о ликвидации накопленного вреда на Байкальском ЦБК и Усольехимпроме. По его словам, на объектах проведены только неотложные мероприятия. В связи с этим необходимо довести эту работу до конца и создать всю необходимую инфраструктуру, пишет ИА IrkutskMedia.
«На этих объектах проведены пока только самые неотложные мероприятия. Но это далеко не всё. Оставлять их в таком состоянии, как сейчас, тоже ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца, создать здесь всю необходимую инфраструктуру».
Между тем в течение шести лет в РФ должны ликвидировать не менее 50 таких точек высоких технологических рисков.