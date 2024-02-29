Путин поручил создать необходимую инфраструктуру на месте БЦБК и Усольехимпрома

«На этих объектах проведены пока только самые неотложные мероприятия. Но это далеко не всё. Оставлять их в таком состоянии, как сейчас, тоже ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца, создать здесь всю необходимую инфраструктуру».