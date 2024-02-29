Майя Санду обсудила в Тиране европейское единство и угрозы его безопасности

В Тиране Санду вместе с другими участниками встречи, лидерами нескольких стран и регионов Юго-Восточной Европы, подтвердила приверженность продолжению поддержки Украины и содействию региональному сотрудничеству для более безопасной и сильной Европы.
Президент также провела встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, с которым обсудила в том числе общее будущее двух стран в Европейском Союзе.
Она также напомнила, что совсем недавно в рамках программы помощи Украине в Николаев из Молдовы был направлен гуманитарный груз с техническим и медицинским оборудованием и продовольствием.
«Молдова и ее граждане будут продолжать делать все, что в их силах, для поддержки соседней страны… Саммит в Тиране стал еще одной возможностью для Молдовы присоединиться к призывам к международному сообществу усилить поддержку Украины».
На полях саммита глава государства также провела двусторонние переговоры с премьер-министром Албании Эди Рамой и президентом Черногории Яковом Милатовичем. В ходе переговоров лидеры «подтвердили свою приверженность углублению двусторонних отношений, укреплению регионального сотрудничества и продвижению на пути в ЕС».