Определены главные аспекты Послания президента Федеральному Собранию РФ

Более двух часов продолжалось Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля. ИА «Время Н» определило главные аспекты Послания.
Первый блок тем был посвящен международной обстановке. Путин отметил, что Россия может отвечать на любые вызовы, а вся экономика проявила гибкость и устойчивость.
«Наши герои на передовой знают, что с ними вся страна. Мы никому не позволим вмешаться в наши внутренние дела. Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность», — заявил он.
Глава государства сказал, что Россия сделает все, чтобы закончить войну в Донбассе. При этом победить поможет единство народа нашей страны.
Он заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся сейчас в боевой готовности. ВС РФ уже используют гиперзвуковой комплекс «Кинжал», гиперзвуковой комплекс «Циркон». На боевое дежурство скоро поступят комплексы «Авангард», «Пересвет», «Буревестник», «Посейдон». А скоро будут продемонстрированы на боевом дежурстве первые ракеты «Сармат»".
По словам Путина, Россия готова к диалогу с США, к достижению стратегической стабильности, однако Штаты пытаются нанести РФ стратегическое поражение на поле боя, а «вопрос стабильности в мире может обсуждаться только в едином комплексе».
Президент РФ призвал увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и многонациональной культуры.
Много внимание в своем Послании Путин уделил теме семьи. В России запускается новый нацпроект, также планируется запустить новую программу по охране материнства.
Сейчас средняя продолжительность жизни в стране — 73 года, в дальнейшем планируется выйти на уровень «80+». В связи с этим будет запущен новый национальный проект «Продолжительность и активная жизнь».
Программу «Семейной ипотеки» продлят до 2030 года. В ней сохранятся основные базовые параметры. Особое внимание будет уделено семьям с детьми до 6 лет включительно.
Владимир Путин пообещал новые доплаты бюджетникам. Также она рассказал, что к 2025 году должна появиться новая модель оплаты труда бюджетников.
Предлагается усовершенствовать школьные программы и проведение ЕГЭ.
Также значительные ресурсы будут выделены на капремонт школ и обновление в них медицинских кабинетов.
Отдельная тема — общественный транспорт. До 2023 года планирует обновить около 40 тысяч единиц общественного транспорта. На это будет выделено из федерального бюджета 150 млрд рублей. Значительно обновится парк школьных автобусов.
Сказал Путин и о строительстве ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань. Оно начнется после реализации ВСМ-1 Москва — Санкт-Петербург.
Еще один нацпроект будет называться «Экономика данных». На него направят не менее 700 млрд рублей до 2030 года.
«Условия использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в отдаленных районах», — призвал глава государства.
Кроме того, важной в Послании стала тема экологии и туризма.
«К 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру для экологического туризма».