Губернатор Воронежской области: «Послание Президента РФ — это стратегическая речь»

— Скоро — главные выборы. И, мне кажется, все мы (а среди собравшихся в Гостином дворе были не только представители власти, но и общественность, молодежь, участники СВО) за прошедший год еще больше почувствовали национальную консолидацию. У всех — мощная уверенность в правильности курса страны, в её грядущих успехах. Средствам достижения этих успехов и было посвящено Послание.