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Губернатор Воронежской области: «Послание Президента РФ — это стратегическая речь»

Александр Гусев отметил, что регион полностью готов включиться в решение задач, которые поставил Президент Владимир Путин.
Источник: Пресс-служба Президента России

29 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию. На мероприятии присутствовал и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он отметил важность события, а Послание назвал ключевой темой на ближайшие годы, поскольку, это было «оглашение программы жизни страны».

Александр Гусев отметил и атмосферу, которая царила в кулуарах и в зале Гостиного двора. Чувствовались особая торжественность, сосредоточенность и воодушевление среди участников.

— Скоро — главные выборы. И, мне кажется, все мы (а среди собравшихся в Гостином дворе были не только представители власти, но и общественность, молодежь, участники СВО) за прошедший год еще больше почувствовали национальную консолидацию. У всех — мощная уверенность в правильности курса страны, в её грядущих успехах. Средствам достижения этих успехов и было посвящено Послание.

поделился губернатор

Также глава региона назвал Послание стратегической речью. Основные темы, которые затронул Президент РФ Путин — это спецоперация и ее участники-герои, патриотические ценности, суверенитет страны, рост экономики, стимулирование бизнеса, социальная поддержка со стороны государства.

— Впечатляют объемы средств, которые будут выделяться из бюджета на дополнительную поддержку граждан и улучшение условий их жизни: это триллионы рублей, — подчеркнул Александр Гусев.

Отметил губернатор и другие важные заявления. Например, старт нескольких новых национальных проектов, которые будут направлены на процветание россиян. Большое внимание глава страны уделил и регионам, их развитию. Среди поддержки — снижение долговой нагрузки, возможность максимально эффективно использовать федеральные субсидии, и другие меры.

— Воронежская область полностью готова включиться в решение задач, которые сейчас поставил наш Президент. В числе прочего будем активно воплощать в жизнь все инициативы, связанные с региональным софинансированием. Средства на такие благие цели у нас есть.

подытожил Александр Гусев
Путин Владимир