Губернатор Воронежской области: «Послание Президента РФ — это стратегическая речь»

29 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию. На мероприятии присутствовал и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он отметил важность события, а Послание назвал ключевой темой на ближайшие годы, поскольку, это было «оглашение программы жизни страны».
Александр Гусев отметил и атмосферу, которая царила в кулуарах и в зале Гостиного двора. Чувствовались особая торжественность, сосредоточенность и воодушевление среди участников.
— Скоро — главные выборы. И, мне кажется, все мы (а среди собравшихся в Гостином дворе были не только представители власти, но и общественность, молодежь, участники СВО) за прошедший год еще больше почувствовали национальную консолидацию. У всех — мощная уверенность в правильности курса страны, в её грядущих успехах. Средствам достижения этих успехов и было посвящено Послание.
Также глава региона назвал Послание стратегической речью. Основные темы, которые затронул Президент РФ Путин — это спецоперация и ее участники-герои, патриотические ценности, суверенитет страны, рост экономики, стимулирование бизнеса, социальная поддержка со стороны государства.
— Впечатляют объемы средств, которые будут выделяться из бюджета на дополнительную поддержку граждан и улучшение условий их жизни: это триллионы рублей, — подчеркнул Александр Гусев.
Отметил губернатор и другие важные заявления. Например, старт нескольких новых национальных проектов, которые будут направлены на процветание россиян. Большое внимание глава страны уделил и регионам, их развитию. Среди поддержки — снижение долговой нагрузки, возможность максимально эффективно использовать федеральные субсидии, и другие меры.
— Воронежская область полностью готова включиться в решение задач, которые сейчас поставил наш Президент. В числе прочего будем активно воплощать в жизнь все инициативы, связанные с региональным софинансированием. Средства на такие благие цели у нас есть.