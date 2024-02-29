Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал послание президента России

«Вопреки всему, страна наша развивается, двигается вперед. Это послание социальное. Оно направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. Это самое главное. Появились новые национальные проекты — “Семья”, “Молодежь”, “Кадры”, “Национально-технологические проекты”. Они все направлены на то, чтобы жизнь людей стала лучше. При этом каждое предложение президента обеспечено финансами, что позволит обеспечить их активную и четкую реализацию.
Если говорить о частностях — есть программы модернизации здравоохранения, школ, вузов. Мы давно просили, что нужно навести порядок в старых зданиях детских садов, в студенческих общежитиях вузов и колледжей, учебных корпусах", — отметил Радий Хабиров.
Глава республики считает, что важным является существенное увеличение мер поддержки промышленности и мотивации регионов для привлечения инвестиций.
«Сейчас задача региональных команд — использовать все эти программы. Нам поставлены очень жёсткие параметры и очень высокие проценты, чтобы мы каждый раз увеличивали объём инвестиций в своём регионе. Будем работать. С отличным настроением едем домой», — подытожил Радий Хабиров.