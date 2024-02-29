Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал послание президента России

«Вопреки всему, страна наша развивается, двигается вперед. Это послание социальное. Оно направлено на то, чтобы жизнь людей становилась лучше. Это самое главное. Появились новые национальные проекты — “Семья”, “Молодежь”, “Кадры”, “Национально-технологические проекты”. Они все направлены на то, чтобы жизнь людей стала лучше. При этом каждое предложение президента обеспечено финансами, что позволит обеспечить их активную и четкую реализацию.