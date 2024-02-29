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Послание Путина Федеральному собранию: какие изменения ждут Омскую область

В Гостином Дворе Москвы 29 февраля прошло выступление Владимира Путина в рамках послания Федеральному собранию.
Источник: сайт Кремля

В ходе события главой страны были представлены новые программы и проекты, которые также будут реализованы в Омской области.

Например, омичи могут стать участниками новых программ «Земский работник культуры», которая заработает в 2025 году, и кадровой «Время героев», созданной для участников и ветеранов СВО. Также Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Семья» и введение новых выплат для учителей с 1 марта 2024 года, строительство новаторских школ. Еще из зарплатных новшеств — к 2026 году в Омской области могут усовершенствовать оплату труда бюджетникам.

Кроме этого, региону спишут большую часть долгов по бюджетным кредитам, а еще заработает новая программа расселения жилья.

Путин Владимир