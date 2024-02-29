Послание Путина Федеральному собранию: какие изменения ждут Омскую область

Например, омичи могут стать участниками новых программ «Земский работник культуры», которая заработает в 2025 году, и кадровой «Время героев», созданной для участников и ветеранов СВО. Также Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Семья» и введение новых выплат для учителей с 1 марта 2024 года, строительство новаторских школ. Еще из зарплатных новшеств — к 2026 году в Омской области могут усовершенствовать оплату труда бюджетникам.