Послание Путина Федеральному собранию: какие изменения ждут Омскую область

В ходе события главой страны были представлены новые программы и проекты, которые также будут реализованы в Омской области.
Например, омичи могут стать участниками новых программ «Земский работник культуры», которая заработает в 2025 году, и кадровой «Время героев», созданной для участников и ветеранов СВО. Также Владимир Путин анонсировал новый нацпроект «Семья» и введение новых выплат для учителей с 1 марта 2024 года, строительство новаторских школ. Еще из зарплатных новшеств — к 2026 году в Омской области могут усовершенствовать оплату труда бюджетникам.
Кроме этого, региону спишут большую часть долгов по бюджетным кредитам, а еще заработает новая программа расселения жилья.