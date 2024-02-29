Губернатор Кубани после послания президента рассказал о строительстве школ

Глава региона отметил, что в 2024 году на эти цели направят из краевого бюджета 6,2 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации края.



Вениамин Кондратьев заявил, что за последние пять лет при поддержке президента на Кубани возвели 58 школ и 61 детсад. Вместе со строительством новых объектов власти региона продумывают транспортную логистику, оснащение современным оборудованием и кадровый вопрос, добавил губернатор.



«В 2024 году в крае сохранили все меры поддержки для учителей. Это выплаты за классное руководство, к 1 сентября, миллион на первоначальный взнос на ипотеку, на уровне муниципалитетов», — рассказал господин Кондратьев.



В ходе послания Владимир Путин заявил, что капремонта в стране требуют более 18 тыс. школ. Глава государства обещал помочь регионам закрыть эту проблему до 2030 года, а в дальнейшем ремонтировать образовательные учреждения планово.



Ранее стало известно, что Краснодарскому краю после послания главы государства могут списать часть госдолга. Президент заявил, что считает необходимым списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам.



Вячеслав Рыжков.