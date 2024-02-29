Парламент Молдовы денонсировал еще три соглашения с СНГ

Еще одним денонсированным документом является Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, и Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ, подписанный Молдовой 4 августа 1992 года. Министерство обороны считает нецелесообразным сохранение членства страны в этом соглашении, поскольку его положения де-факто не были внедрены. Также государства-участники данного соглашения одновременно являются участниками Устава ООН, который с точки зрения международного права имеет приоритет, отметили в МО.