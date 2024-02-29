Парламент Молдовы денонсировал еще три соглашения с СНГ

Так, было отменено Соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подписанное в Минске 14 февраля 1992 года. По мнению Минобороны, денонсация соглашения обусловлена его неприменимостью и неактуальностью, а также тем, что Республика Молдова не взаимодействует со странами СНГ в военно-политической сфере.
Еще одним денонсированным документом является Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, и Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ, подписанный Молдовой 4 августа 1992 года. Министерство обороны считает нецелесообразным сохранение членства страны в этом соглашении, поскольку его положения де-факто не были внедрены. Также государства-участники данного соглашения одновременно являются участниками Устава ООН, который с точки зрения международного права имеет приоритет, отметили в МО.
Кроме того, депутаты денонсировали Соглашения государств-участников СНГ о сотрудничестве в целях технического и материального обеспечения компетентных органов в сфере борьбы с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, мотивируя это отсутствием сотрудничества в этом сегменте с договаривающимися сторонами, а также тем, что Служба информации и безопасности Молдовы не пользовалась положениями соглашения.
Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.
По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.