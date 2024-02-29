Собянин: послание Путина обозначило четкие направления развития Москвы

В заключение Собянин заявил, что системный подход, аккумулирующий усилия всей страны, важен для дальнейшего развития государства и столицы. По мнению мэра, в послании Путина прозвучал посыл восстановления всей российской промышленности, которая уже доказала, что может производить свою продукцию. Все это, подчеркнул Собянин, дает возможность говорить, что Россия уверенно смотрит в будущее, и строит стратегические планы.