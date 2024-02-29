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Губернатор Алексей Текслер: «Все направления в послании президента напрямую связаны с Челябинской областью»

ЧЕЛЯБИНСК, 29 февраля, ФедералПресс. Владимир Путин сегодня выступил с обращением к Федеральному собранию. Послание главы государства стало самым продолжительным за все время его проведения. Президент говорил два часа и семь минут. По словам губернатора Челябинской области, нет сфер, которые бы не были отражены в речи главы государства.
Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, это фундаментальное послание, это масштабная программа действий до 2030 года, и нет сфер, которые бы не были отражены в послании. Все направления в послании президента напрямую связаны с Челябинской областью. Например, нацпроекты “Семья” и “Кадры”. Президент много говорил об экономике, про молодежь, получение ею знаний и профессий, развитие вузов. Это, несомненно, важно. Что касается региональной составляющей — то поддержка регионов, списание бюджетных кредитов, выделение денег на инфраструктурные бюджетные кредиты. Отдельно выделю экологию, мы, собственно, активно этим занимаемся. Все инициативы — важнейшие для Челябинской области», — сказал губернатор Алексей Текслер.

В своем послании Владимир Путин предложил снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволит им сэкономить около 200 миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Эти средства можно будет направить на поддержку инвестиций и реализацию проектов инфраструктуры.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что большая часть речи Путина была посвящена улучшению демографической ситуации в стране, повышению доходов россиян, а также укреплению суверенной экономики страны.

Путин Владимир