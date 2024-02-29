Губернатор Алексей Текслер: «Все направления в послании президента напрямую связаны с Челябинской областью»

«Во-первых, это фундаментальное послание, это масштабная программа действий до 2030 года, и нет сфер, которые бы не были отражены в послании. Все направления в послании президента напрямую связаны с Челябинской областью. Например, нацпроекты “Семья” и “Кадры”. Президент много говорил об экономике, про молодежь, получение ею знаний и профессий, развитие вузов. Это, несомненно, важно. Что касается региональной составляющей — то поддержка регионов, списание бюджетных кредитов, выделение денег на инфраструктурные бюджетные кредиты. Отдельно выделю экологию, мы, собственно, активно этим занимаемся. Все инициативы — важнейшие для Челябинской области», — сказал губернатор Алексей Текслер.