Путин: надо наверстать развитие БАМа и Транссиба

«Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог… В свое время мы, извините за моветон, зевнули, вовремя кое-что не сделали… Теперь должны наверстать и наверстаем. До 2030 года их пропускная способность возрастёт со 173 до 210 млн тонн в год. Одновременно должны получить развитие порт Ванино и Советская Гавань».