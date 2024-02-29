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Путин: надо наверстать развитие БАМа и Транссиба

Во время послания Федеральному Собранию рассказал об увеличении пропускной способности Восточного полигона железных дорог.
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию рассказал об увеличении пропускной способности БАМа и Транссиба.

«Запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог… В свое время мы, извините за моветон, зевнули, вовремя кое-что не сделали… Теперь должны наверстать и наверстаем. До 2030 года их пропускная способность возрастёт со 173 до 210 млн тонн в год. Одновременно должны получить развитие порт Ванино и Советская Гавань».

так оценил текущее состояние и перспективы этого транспортного направления глава государства

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры работает на рост экономики регионов, увеличивает капитализацию всех активов страны, увеличивает возможности бизнеса — в том числе по выходу на международные рынки.

Путин Владимир
строительство
РЖД