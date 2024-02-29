Льготная ипотека, новые правила ЕГЭ, угроза войны с Европой: Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. ГЛАВНОЕ

О поддержке россиян
— Программу семейной ипотеки продлят до 2030 года. Льготная ставка для семей с детьми до шести лет останется прежней — 6%.
— Материнский капитал продолжат выдавать. Выплата при рождении первого ребенка останется 630 тыс. рублей.
— Ориентир государства — большие семьи.
— За сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации будут давать налоговые вычеты. В будущем ожидаемая продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет.
— МРОТ к 2030 году должен вырасти вдвое — до 35 тыс. рублей.
— В России начнут работать несколько новых социальных нацпроектов: «Семья», «Молодежь», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».
Об образовании
— ЕГЭ можно будет пересдать по одному из предметов. Такая возможность появится с начала экзаменов до окончания приемной кампании в вузе.
— Советники директоров по воспитанию начнут получать по 5 тыс. рублей с 1 сентября. Выплаты классным руководителям в городах с населением меньше 100 тыс. человек увеличат вдвое — до 10 тыс. рублей.
— Должны вырасти зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.
— До 2030 года будет построено не менее 40 студенческих городков. Деньги выделят на ремонт университетских корпусов и общежитий.
Об экономике
— Регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам. Освободившиеся деньги пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты.
— Налоговую систему модернизируют. Правительство должно продумать систему «налога на богатство» и снизить нагрузку на малообеспеченные семьи.
— Экономика России в прошлом году росла темпами выше мировой. В будущем РФ должна войти в четверку крупнейших экономик планеты.
О развитии регионов
— Будут созданы новые экологические курорты — на Байкале, Балтике, Каспии, Азовском, Черном и Японском морях.
— Авиаперелеты станут более доступными, а крупные города свяжут новые автотрассы и железнодорожные скоростные магистрали. Уже в этом году автобан Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.
— Регионы получат около 40 тыс. новых автобусов, троллейбусов и трамваев. На это выделят 150 млрд рублей.
— Будет разработана новая программа расселения аварийного жилья, а садоводческие товарищества будут включены в программу социальной газификации.
О Западе и спецоперации
— Утверждения Запада, что Россия собирается напасть на Европу — это бред. Но в случае конфликта у РФ есть оружие, способное поражать цели на территории других государств.
— Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боевой готовности.
— Цель Запада — втянуть Россию в гонку вооружений, как было во время СССР, чтобы истощить экономику страны.
— Проведение спецоперации на Украине поддержало абсолютное большинство россиян.
— Ветераны СВО должны работать в органах власти, госкорпорациях, бизнесе и сфере образования. С 1 марта для них появится программа подготовки кадров «Время героев».
— Участникам спецоперации в некоторых регионах предоставят льготную ипотеку под 2%. Кроме того, они смогут поступать в ведущие университеты на приоритетной основе.