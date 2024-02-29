Путин сказал о скоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года рассказал, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) соединит Москву с разными городами России, а также с Минском, пишет Sputnik.by.
Он обратил внимание на то, что первый маршрут скоростной магистрали свяжет Москву с Санкт-Петербургом, отметив, что он пройдет через Тверь, а также Новгород. По словам Путина, после этого названную магистраль намереваются проложить в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, а также в Минск.