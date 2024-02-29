Путин сказал о скоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск

Он обратил внимание на то, что первый маршрут скоростной магистрали свяжет Москву с Санкт-Петербургом, отметив, что он пройдет через Тверь, а также Новгород. По словам Путина, после этого названную магистраль намереваются проложить в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, а также в Минск.