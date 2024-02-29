Беглов заявил, что учителя и педагоги получат доплаты по новым нацпроектам

В полдень 29 февраля общественность и СМИ смотрели традиционное послание президента к Федеральному собранию. По его итогам высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что новые нацпроекты существенно улучшат жизнь россиян. В частности, дополнительные выплаты получат работники социальной сферы.