Беглов заявил, что учителя и педагоги получат доплаты по новым нацпроектам

В полдень 29 февраля общественность и СМИ смотрели традиционное послание президента к Федеральному собранию. По его итогам высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что новые нацпроекты существенно улучшат жизнь россиян. В частности, дополнительные выплаты получат работники социальной сферы.
— Новые нацпроекты — «Семья», «Молодежь», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» — это главные вопросы, которые мы должны решить. Развивая эти направления будем дополнительно помогать учителям, педагогам, воспитателям наших детей, — заявил губернатор Северной столицы.
Глава Петербурга также назвал послание «словами настоящего человека с обостренным чувством справедливости», петербуржца и ленинградца. Как отметил губернатор, перед Северной столицей стоит задача защиты духовных ценностей, безопасности, а также улучшения качества жизни россиян.