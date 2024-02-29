Василий Голубев прокомментировал послание президента России

Глава донского региона отметил, что президент представил впечатляюще продуманную, очень конкретную, буквально пошаговую государственную программу вложений в человека и во все, что его окружает. Это инициированные главой государства новые национальные проекты — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры».



По мнению Василия Голубева, базой для этих глобальных вложений станет понятное и последовательное развитие отечественной экономики, в основе которого — технологический суверенитет страны. Для этого представлен очень четкий план действий, в том числе еще один новый нацпроект «Экономика данных».

