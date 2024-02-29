Главное для Кубани после послания Путина. Глава региона поддержал продление маткапитала, ипотеки и новые нацпроекты

«Владимир Владимирович Путин объявил о запуске нового нацпроекта “Семья”. Он поможет повысить рождаемость в стране, поддержит многодетные семьи, позволит обеспечить доступность жилья. Также глава государства продлил программу материнского капитала и семейную ипотеку до 2030 года. Президент отметил, что с 2018 по 2022 год число многодетных семей в стране выросло на 26,8%. На Кубани их уже больше 90 тысяч, и у нас действуют свои, дополнительные, меры поддержки. Маткапитал ежегодно индексируется», — написал в совем Телеграм-канале Вениамин Кондратьев.