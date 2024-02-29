Главное для Кубани после послания Путина. Глава региона поддержал продление маткапитала, ипотеки и новые нацпроекты

29 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Помимо аналитики текущей ситуации на политической арене, роли России в мировой экономике и по поводу спецоперации, глава государства много говорил о социальном и экономическом развитии регионов. В частности, президент анонсировал продление важнейших для жителей страны госпрограмм (таких как маткапил, семейная ипотека). И инициировал старт новых.
Глава Кубани поддержал все эти проекты.
«Владимир Владимирович Путин объявил о запуске нового нацпроекта “Семья”. Он поможет повысить рождаемость в стране, поддержит многодетные семьи, позволит обеспечить доступность жилья. Также глава государства продлил программу материнского капитала и семейную ипотеку до 2030 года. Президент отметил, что с 2018 по 2022 год число многодетных семей в стране выросло на 26,8%. На Кубани их уже больше 90 тысяч, и у нас действуют свои, дополнительные, меры поддержки. Маткапитал ежегодно индексируется», — написал в совем Телеграм-канале Вениамин Кондратьев.
Помимо прочего, он высказался по поводу старта новых нацпроектов.
«За последние шесть лет, реализуя нацпроекты, мы построили десятки новых социальных объектов, начали модернизацию ЖКХ, реконструировали сотни километров дорог, оснастили наши школы и больницы современным оборудованием, причем не только в крупных городах — нам удалось достичь кардинального улучшения по многим сферам социально-экономической жизни края. Новые нацпроекты будут столь же полезны нашим жителям».
К слову, новые нацпроекты будут охватывать разные сферы деятельности и возрастные категории: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных».
Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что новый проект по подготовке управленческих кадров «Время героев» очень важен для будущего страны.
«Ветераны и военнослужащие вовлечены во все общественные процессы края. Проводят военно-патриотическую работу, участвуют в социальных проектах, встречаются с молодежью. Совместно с ними разрабатываем краевую программу поддержки участников СВО», — добавил губернатор.