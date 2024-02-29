Красносельский назвал Приднестровье миролюбивым государством

Власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам — к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата «5+2», к Международному комитету Красного Креста.