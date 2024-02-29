Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию. Он отметил, что полностью поддерживает Владимира Путина во всех инициативах, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети руководителя республики.
"В своей речи наш Лидер охарактеризовал стратегические задачи внешнеполитического курса нашей страны и дал исчерпывающую оценку политике западных стран. Как сказал Президент, мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела и сделаем все, чтобы защитить суверенитет и безопасность наших граждан.
Все цели и задачи СВО будут достигнуты. Мы верим в наших воинов и гордимся ими. Сейчас главным приоритетом остается поддержка и помощь нашим военнослужащим и членам их семей, в том числе в рамках работы Государственного фонда «Защитники Отечества».
Конечно, одной из ключевых тем Послания стали основные вопросы социальной сферы: поддержка семьи, охрана материнства и детства, увеличение продолжительности жизни.
Речь нашего Лидера — это подведение итогов и программа будущего. Нашего общего будущего, в основу которого положено развитие страны и принцип социальной справедливости. Будущего, которое создается новой элитой нашей страны — людьми, которые служат России.
Крымчане всегда будут благодарны Президенту за Крымскую весну, за наше спасение, за то внимание, которое уделяется Крыму. Нет никаких сомнений в том, что под руководством Владимира Владимировича Путина мы достигнем всех целей и вместе осуществим все задуманное", — написал Сергей Аксёнов.