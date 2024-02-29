Сергей Аксёнов прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию

Крымчане всегда будут благодарны Президенту за Крымскую весну, за наше спасение, за то внимание, которое уделяется Крыму. Нет никаких сомнений в том, что под руководством Владимира Владимировича Путина мы достигнем всех целей и вместе осуществим все задуманное", — написал Сергей Аксёнов.