В Волгограде трансляция послания Путина прошла при полном кинозале

«Наши ветераны пришли в кинозал, и вместе с молодежью послушали выступление президента. Это говорит о единстве. Было много программных заявлений, и был оптимизм, и доходчивость, простота в общении. Мы гордимся нашим национальным лидером, и верим, что у нас все будет хорошо», — сказал по окончании трансляции глава городского совета ветеранов Александр Струков.