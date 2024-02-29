В Волгограде трансляция послания Путина прошла при полном кинозале

ВОЛГОГРАД, 29 фев — РИА Новости. Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию прошла при полном кинозале в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.
В кинотеатре «Синема 5» в Волгограде собрались общественники, студенты, представители ветеранских организаций и просто жители города, чтобы посмотреть послание президента России Федеральному собранию. Пустых мест в зале, рассчитанном примерно на 200 человек, не было. Зрители внимательно слушали о планах и новых проектах, о которых с большого экрана говорил Путин, минутой молчания почтили память погибших при проведении военной спецоперации.
«Наши ветераны пришли в кинозал, и вместе с молодежью послушали выступление президента. Это говорит о единстве. Было много программных заявлений, и был оптимизм, и доходчивость, простота в общении. Мы гордимся нашим национальным лидером, и верим, что у нас все будет хорошо», — сказал по окончании трансляции глава городского совета ветеранов Александр Струков.
Среди зрителей было немало студентов. Как заметил студент волгоградского филиала РАНХиГС Валерий Соболев, президент говорил не только о проблемах, но и о том, как их решить. «Мне как студенту важно, что президент выделил нашу сферу: строительство кампусов, модернизация учебных заведений, улучшение качества образования, внедрение новых технологий», — отметил Соболев.
Важные слова услышала для себя и многодетная волгоградка Наталья. «Очень многое делается в нашей стране для многодетных, и я услышала, что и дальше будут продолжать делать. Я под большим впечатлением», — отметила женщина.