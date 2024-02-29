Глеб Никитин: «Решение президента РФ о списании части госдолга позволит нам сэкономить более 45 миллиардов рублей»

«Мы очень благодарны за такое своевременное решение. По предварительным данным оно позволит нам высвободить в 2025—2029 годах в консолидированном бюджете области более 45 миллиардов рублей — и это очень серьезная сумма. Сэкономленные средства по поручению главы государства направим на инфраструктурные и инвестиционные проекты».