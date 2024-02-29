На границе Узбекистана и Туркменистана появится зона свободной торговли

По информации Минюста, она расположится в Шовотском районе Хорезмской области. Внутри зоны будет продаваться продукция, произведенная исключительно в Узбекистане и Туркменистане.
Там будет организована инфраструктура для хранения, сортировки, сбыта, транспортировки товаров и других современных услуг. Здания и сооружения, входящие в зону, будут предоставляться субъектам предпринимательства на основе онлайн-аукционов.
Для предпринимателей будет открыт центр «Единого окна» с оказанием таможенных, налоговых, сертификационных, фитосанитарных, ветеринарных и транспортных услуг. Также поручено обустроить пункты банковских услуг и обмена валют, гостиницы, медпункт и другую инфраструктуру.
Граждане иностранных государств, а также лица без гражданства, находящиеся на территории Узбекистана, смогут попасть сюда через отдельный контрольно-пропускной пункт. В пределах зоны граждане и транспортные средства смогут перемещаться свободно.
Напомним, в этом году стартует строительство промышленного комплекса «Центральная Азия» на границе Узбекистана и Казахстана.