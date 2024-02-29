Мэр Сочи отреагировал на планы президента Путина строить трассу Джубга — Сочи

«Она позволит активно развиваться всему Черноморскому побережью, а для Сочи станет одним из важнейших инфраструктурных проектов в постолимпийской истории. Благодарю руководителя страны за поддержку важного для всего Краснодарского края решения», — написал он в своем телеграм-канале.