Мэр Сочи отреагировал на планы президента Путина строить трассу Джубга — Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отреагировал на поддержку Владимира Путина в вопросе строительства новой трассы Джубга — Сочи.
«Она позволит активно развиваться всему Черноморскому побережью, а для Сочи станет одним из важнейших инфраструктурных проектов в постолимпийской истории. Благодарю руководителя страны за поддержку важного для всего Краснодарского края решения», — написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, 29 февраля в обращении к Федеральному Собранию президент поручил Правительству предоставить схему финансирования строительства новой трассы. К слову, этот вопрос обсуждался и во время пресс-конференции Владимира Путина в середине декабря 2023 года.