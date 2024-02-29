ГПК рассказал о последствиях закрытия Литвой двух пунктов пропуска

«С 1 марта Литва в одностороннем порядке закрывает на границе с Беларусью пункты пропуска “Лаворишкес” (с нашей стороны “Котловка”) и “Райгардас” (“Привалка”). Также вводится ограничение на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через “Мядининкай”- “Каменный Лог” и “Шальчининкай” — “Бенякони”, — сказал Антон Бычковский. Он добавил, что литовский участок является самым загруженным для транспорта.
«Подобные недальновидные решения разрушают трансграничные механизмы, наносят вред интересам простых граждан, грузоперевозчикам и субъектам хозяйствования как самой Литвы, так и Европейского союза. Это приведет к перераспределению транспортных потоков и росту нагрузки на функционирующие пункты пропуска в связи с медленной и неритмичной работой сопредельной стороны. Прогнозируется уменьшение ежесуточного количества транспортных средств, запускаемых на литовскую территорию, увеличатся очереди и время ожидания на оставшихся направлениях следования в Европейский союз», — отметил Антон Бычковский.