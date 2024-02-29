Силовики Чада убили главного оппозиционера, бросившего вызов президенту республики

О гибели Яйя Дилло в ходе перестрелки с силовиками, произошедшей в среду, сообщил в четверг прокурор Умар Махамат Кеделайе. Днем 28 февраля в центре столицы Чада Нджамены местные жители услышали взрывы и выстрелы.
Как позже удалось выяснить прессе, силовики взяли штурмом штаб-квартиру оппозиционной «Социалистической партии без границ» и арестовали множество активистов. Тогда же и был убит Яйя Дилло.
Штурм офиса СПГ произошел после того как 27 февраля было совершено нападение на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности, в ходе которого погибли двое сотрудников АНБ. Власти обвинили в организации атаки сторонников оппозиционной партии. Считается, что вылазка стала местью за арест одного из партийных активистов.
А началось все с того, что 19 февраля было совершено покушение на председателя Верховного суда Самира Адама Аннура. Власти связали это нападение с готовящимся отказом в регистрации Яйя Дилло для участия в грядущих президентских выборах, а непосредственным организатором преступления назвали секретаря социалистов Абакара Тораби. Сам Яйя Дилло счел покушение на жизнь судьи инсценировкой.
27 февраля силовики окружили автомобиль Абакара Тораби и попытались его арестовать, завязалась перестрелка с охраной политика. Раненого оппозиционера пришлось под конвоем отправить в госпиталь, откуда его позднее попытались вызволить однопартийцы во главе с самим господином Дилло. Поэтому Абакара Тораби перевезли в расположение отдела внутренней разведки АНБ, куда затем тоже нагрянули сторонники Яйя Дилло.
Пикантности ситуации добавляет то, что господин Дилло — не простой оппозиционер, а член клана президента. Он был племянником главы государства Махамата Деби Итно.
Яйя Дилло — бывший министр энергетики и экс-советник президента — еще ребенком в конце 1980-х годов вступил в повстанческую армию будущего главы государства Идриса Деби Итно, отца нынешнего главы государства. После прихода Деби Итно-старшего к власти Яйя Дилло сложил оружие, закончил школу и продолжил учебу в Канаде.
Не найдя себе достойного места после возвращения на родину с дипломом инженера, он ушел в вооруженную оппозицию и основал на востоке Чада повстанческую «Платформу за перемены, единство и демократию», однако в 2007 году примирился с президентом и вошел в его правительство.
Такое в Чаде происходит часто. Почти все высокопоставленные политики и военные происходят из немногочисленного клана бидеят народа загава. Но это не мешает им вступать в кровавые конфликты за власть, которые часто завершаются примирением сторон с выгодными уступками для бывших мятежников. Правда, нынешний случай — явно не такой.
Злоключения оппозиционера начались с семейной ссоры — в мае 2020 года жалобу на него за клевету написала первая леди страны Хинда Деби Итно. Поводом послужили обвинения в коррупции в адрес влиятельной супруги президента, которая, как утверждалось, расхищала средства, выделенные ее фонду на борьбу с коронавирусом. В результате Яйя Дилло лишился должности в комиссии Экономического и валютного сообщества Центральной Африки, а вместе с этим — и иммунитета от судебных преследований.
Впрочем, все повестки в суд политик игнорировал.
Многие сочли происходящее преследованием по политическим мотивам: незадолго до этого политик заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые в результате прошли 11 апреля 2021 года.
Тогда правивший с 1990 года президент Идрис Деби баллотировался и благополучно переизбрался на очередной — шестой — срок. Впрочем, прямо в день выборов с территории Ливии в Чад вторглись колонны повстанцев, в бою с которыми президент и погиб 20 апреля. Однако повстанцы были разбиты, и в обход конституционных процедур власть перешла к сыну покойного — Махамату.
После смены власти давление юстиции и силовиков на господина Дилло не прекратилось. При этом политик продолжал попытки войти во власть. Он хотел попробовать свои силы на выборах 6 мая. Но теперь у президента Махамата Идриса Деби реальных конкурентов, похоже, не будет.
Алексей Целунов