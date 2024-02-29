Силовики Чада убили главного оппозиционера, бросившего вызов президенту республики

Злоключения оппозиционера начались с семейной ссоры — в мае 2020 года жалобу на него за клевету написала первая леди страны Хинда Деби Итно. Поводом послужили обвинения в коррупции в адрес влиятельной супруги президента, которая, как утверждалось, расхищала средства, выделенные ее фонду на борьбу с коронавирусом. В результате Яйя Дилло лишился должности в комиссии Экономического и валютного сообщества Центральной Африки, а вместе с этим — и иммунитета от судебных преследований.