Bloomberg: Украина не исключает прорыва своей обороны к лету

По словам источников агентства, в украинской разведке считают, что Россия сохраняет планы занять Киев и Одессу. Потеря Одессы для Украины обернется утратой канала экспорта зерна через Черное море, отмечает источник. Кроме того, переход этого города под контроль Москвы откроет российской армии доступ к границе с Молдавией, где власти непризнанного Приднестровья 28 февраля попросили помощи у России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 февраля, что нехватка боеприпасов влияет на ход боевых действий, и предупредил о возможном наступлении ВС России весной и в начале лета.
По информации Bloomberg, стратегия Украины состоит в том, чтобы попытаться удерживать линию фронта до второй половины года, когда она может получить истребители F-16. Также к этому времени должно увеличиться производство западных боеприпасов. Агентство отмечает, что сочетание этих факторов позволило бы ВСУ начать новое контрнаступление в 2025 году.
17 февраля Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль Авдеевку. После этого ведомство сообщало о взятии еще нескольких населенных пунктов рядом с городом. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, на устойчивость обороны повлияли просчеты командиров.