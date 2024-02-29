Bloomberg: Украина не исключает прорыва своей обороны к лету

По информации Bloomberg, стратегия Украины состоит в том, чтобы попытаться удерживать линию фронта до второй половины года, когда она может получить истребители F-16. Также к этому времени должно увеличиться производство западных боеприпасов. Агентство отмечает, что сочетание этих факторов позволило бы ВСУ начать новое контрнаступление в 2025 году.