Ильсур Метшин о послании президента страны: «Мы услышали то, чего ждали долгие годы»

В Гостином дворе Москвы президент страны Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ. Церемонию посетили раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Глава города назвал послание глобальным, отметив, что в нем были затронуты важные для регионов и городов темы — вложения в социальную и коммунальную инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт дорог, образовательных учреждений.
«Послание действительно глобальное по содержанию. Мы услышали то, чего ждали долгие годы — о вложениях в социальную инфраструктуру, а именно о строительстве и капитальном ремонте детских садов, школ и других учреждений. Не менее важный для нас вопрос — это коммунальная инфраструктура, а также инфраструктурные кредиты, продолжение строительства не только городских, но и поселковых дорог. В послании было сказано то, что мы мечтали услышать», — прокомментировал послание президента Ильсур Метшин.
В своем выступлении глава государства обозначил ряд стратегических задач долгосрочного социально-экономического развития страны и поручил всем органам власти продолжать поддерживать семьи участников специальной военной операции.
Владимир Путин также объявил о старте пяти новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных», «Молодежь России», «Кадры».
Так, например, в ближайшие годы в стране будет построено 150 школ и 100 детских садов. Кроме того, со следующего года власти выделят на программу капремонта дошкольных и общеобразовательных учреждений более 400 млрд рублей.
В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно будет выделено более 1 трлн рублей. Каждый год по стране планируется строительство 350 спорткомплексов, на это выделят 65 млрд руб. Также президент России заявил, что до 2030 года на модернизацию ЖКХ будет в общей сложности направлено 4,5 трлн рублей.