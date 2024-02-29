Ильсур Метшин о послании президента страны: «Мы услышали то, чего ждали долгие годы»

«Послание действительно глобальное по содержанию. Мы услышали то, чего ждали долгие годы — о вложениях в социальную инфраструктуру, а именно о строительстве и капитальном ремонте детских садов, школ и других учреждений. Не менее важный для нас вопрос — это коммунальная инфраструктура, а также инфраструктурные кредиты, продолжение строительства не только городских, но и поселковых дорог. В послании было сказано то, что мы мечтали услышать», — прокомментировал послание президента Ильсур Метшин.