Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо водит «Камаз», рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пошутив, что ему хватило денег на недавнюю поездку с президентом в Татарстане.
На прошлой неделе во время поездки в Казань Путин прокатился за рулем «Камаза» в компании Хуснуллина. Забираясь в кабину, вице-премьер тогда в шутку спросил президента, подбросит ли он его до трассы М12 «Восток». Путин согласился, но пошутил в ответ: «Да. А деньги есть у вас?».
«Президент очень хорошо водит “Камаз”, ровно, четко, уверенно, еще и смотрит по сторонам, где что вокруг происходит», — рассказал Хуснуллин журналистам, говоря о впечатлениях от той поездки.
Он рассказал, что сам бывал за рулем «Камаза» еще когда работал в строительной компании.
«Дороги тогда были плохие, “Камаз” был тоже не очень, всегда было ездить тяжело. Я всегда мечтал, что когда-нибудь на хорошей машине, по хорошей дороге мне удастся поездить. А теперь, еще когда президент за рулем, — моя мечта сбылась».
На вопрос, хватило ли ему денег на ту поездку с президентом, Хуснуллин с со смехом заявил: «Ну конечно хватило».