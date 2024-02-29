Хуснуллин поделился впечатлениями от поездки с Путиным в КамАЗе

«Дороги тогда были плохие, “Камаз” был тоже не очень, всегда было ездить тяжело. Я всегда мечтал, что когда-нибудь на хорошей машине, по хорошей дороге мне удастся поездить. А теперь, еще когда президент за рулем, — моя мечта сбылась».