Алиханов — о послании Путина: «Очень мощное и оптимистичное послание»

«Заявлено 5 новых нацпроектов. Они выстроены в очень логичной последовательности: и для молодых, и для пожилых, и для семей, кадровый и технологический проекты. В общем, мы строим Россию Будущего- с большими семьями, современными технологиями, нашими традиционными ценностями, сильным образованием, наукой, промышленностью и экономикой. И всё это мы готовы защищать».