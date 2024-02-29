Алиханов — о послании Путина: «Очень мощное и оптимистичное послание»

«Заявлено 5 новых нацпроектов. Они выстроены в очень логичной последовательности: и для молодых, и для пожилых, и для семей, кадровый и технологический проекты. В общем, мы строим Россию Будущего- с большими семьями, современными технологиями, нашими традиционными ценностями, сильным образованием, наукой, промышленностью и экономикой. И всё это мы готовы защищать».
При этом Алиханов отметил, что Владимир Путин упомянул Калининградскую область прямо и несколько раз косвенно, и это ему «очень приятно»: «Много упомянутых президентом программ и мер поддержки касаются напрямую нашего региона. Очень мощное и оптимистичное послание», — заключил Алиханов.