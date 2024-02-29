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Алиханов — о послании Путина: «Очень мощное и оптимистичное послание»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 29 февраля, выслушал послание главы государства Федеральному собранию и успел поделиться впечатления от сказанного: «Большая любовь к нашей стране, к нашим людям и особенно к детям — когда сидишь в зале, это чувствуется», — сказал он.
Источник: KaliningradToday

«Заявлено 5 новых нацпроектов. Они выстроены в очень логичной последовательности: и для молодых, и для пожилых, и для семей, кадровый и технологический проекты. В общем, мы строим Россию Будущего- с большими семьями, современными технологиями, нашими традиционными ценностями, сильным образованием, наукой, промышленностью и экономикой. И всё это мы готовы защищать».

отметил губернатор

При этом Алиханов отметил, что Владимир Путин упомянул Калининградскую область прямо и несколько раз косвенно, и это ему «очень приятно»: «Много упомянутых президентом программ и мер поддержки касаются напрямую нашего региона. Очень мощное и оптимистичное послание», — заключил Алиханов.

Путин Владимир